В Німеччині прокоментували інформацію про намір Шольца зателефонувати Путіну

Уряд Німеччини прокоментував публікацію газети Zeit, яка повідомляла про плани канцлера Олафа Шольца провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву представника німецького уряду Штеффена Гебештрайта.

Гебештрайт зазначив, що Шольц раніше висловлював готовність поспілкуватися з Путіним “за відповідної нагоди”. “Канцлер неодноразово говорив, що зателефонує Путіну, коли настане відповідний момент. Однак на цей час я не можу повідомити про конкретні плани щодо такої розмови”, — сказав він.

Якщо ця розмова відбудеться, Шольц стане першим серед лідерів країн, що підтримують Україну, хто відновить прямий діалог з Путіним.