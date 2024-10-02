Політика

В Німеччині прокоментували інформацію про намір Шольца зателефонувати Путіну
2 Жовтня 2024 18:47
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путін, шольц
Олаф Шольц / Фото з відкритих джерел

Уряд Німеччини прокоментував публікацію газети Zeit, яка повідомляла про плани канцлера Олафа Шольца провести телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. 

Про це повідомляє  DW з посиланням на заяву представника німецького уряду Штеффена Гебештрайта.

Гебештрайт зазначив, що Шольц раніше висловлював готовність поспілкуватися з Путіним “за відповідної нагоди”. “Канцлер неодноразово говорив, що зателефонує Путіну, коли настане відповідний момент. Однак на цей час я не можу повідомити про конкретні плани щодо такої розмови”, — сказав він.

Якщо ця розмова відбудеться, Шольц стане першим серед лідерів країн, що підтримують Україну, хто відновить прямий діалог з Путіним.


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