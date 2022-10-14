В Національній галереї Лондона облили томатним соусом картину Ван Гога “Соняшники”

Активісти екологічної організації Just Stop Oil облили томатним соусом Heinz шедевр Вінсента Ван Гога «Соняшники» в Національній галереї в Лондоні.

Про це пише Daily Mail.

Картина 19-го століття оцінюється в щонайменше 76 мільйонів фунтів стерлінгів. Поліція повідомила, що на місці події затримано двох людей.

Поліція затримала 21-річну Фібі Пламмер і 20-річну Анну Голланд.

Історик мистецтва Рут Міллінгтон сказала MailOnline: “Я думаю, що напад на одну з найулюбленіших картин у світі, яку я б назвала безцінною, не принесе громадської підтримки цим протестувальникам. Це не те, що їм потрібно для реальних змін”.

Вона також додала, що «те, що сталося сьогодні, є чудовим прикладом того, чому картина, на щастя, захищена склом».

Напад на картину стався після великих демонстрацій Just Stop Oil у Лондоні на початку цього тижня, які заблокували рух у центрі міста.