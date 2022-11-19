В Міноборони України дали прогноз щодо звільнення Криму та завершення війни

Українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться до весни, прогнозує заступник міністра оборони України.

Володимир Гаврилов, генерал-майор у відставці, заявив, що його країна ніколи не припинить воювати до перемоги, і навіть врахував потенціал російського ядерного удару.

В інтерв’ю Sky News міністр сказав, що вірить у низьку ймовірність атомної атаки з боку Росії, але сказав: “Так, це була б драма”.

Щодо перспективи мирних переговорів із Кремлем, пан Гаврилов сказав, що вони відбудуться лише тоді, коли російські війська будуть готові залишити кожен дюйм України.

Це включає Кримський півострів, який президент Володимир Путін захопив у 2014 році, і частини сходу України, які протягом останніх восьми років утримувалися підтримуваними Росією сепаратистами.

«В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця. Немає значення, який сценарій на столі. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли, і всі знають, що будь-яке зволікання чи заморожений конфлікт є лише продовженням цієї війни проти існування України як нації», — сказав він у Лондоні під час поїздки до Великобританії цього тижня.

Українські війська, підтримані західною зброєю, досягли надзвичайно значної перемоги на початку цього місяця, відвоювавши південне місто Херсон, змусивши російські війська відступити назад на східний берег річки Дніпро.

“Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо. Не виключено, що так і буде”, – додав він.

Гаврилов висловив переконання, що українські війська продовжать воювати взимку, використовуючи свій потенціал, незважаючи на суворі умови, низькі температури та виснаження. За його словами, у них не було вибору, оскільки будь-яка пауза в операціях давала б російській стороні більше шансів поповнити свої запаси та залучити підкріплення.

“Вони зацікавлені в тому, щоб просто зробити паузу у цій війні… Тому ми не маємо права зупинятися. Ми повинні наступати”, – сказав він.

Щодо того, коли закінчиться війна, пан Гаврилов сказав, що як військовому важливо бути готовим до тривалого бою, якщо Росія зможе підкріпитися.

“Звичайно, в цьому випадку війна займе деякий час. Але я відчуваю, що до кінця весни ця війна закінчиться”.