В Маріуполі різко зростає смертність цивільного населення

Гуманітарна криза на тимчасово окупованих територіях суттєво загострюється. В Маріуполі окупанти знищили медичну систему міста.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними від підпілля, смертність у тимчасово окупованому м. Маріуполь від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності.

Наразі медична система міста практично не працює. Адже окупати переводять максимум медичних закладів на обслуговування поранених російських військових. Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків.

Проте ті медичні працівники, які не зрадили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоч окупанти це суворо забороняють та погрожують фізичною розправою.