В Литві відбувається перший тур парламентських виборів

Литовці голосують в неділю в першому турі парламентських виборів, в результаті яких правоцентристську правлячу коаліцію можуть замінити опозиційні соціал-демократи та лівоцентристські партії.

Незважаючи на економічні успіхи, суворі заходи під час епідемії COVID-19 і наплив мігрантів кинули тінь на уряд консервативної прем’єр-міністерки Інгріди Шимоніте, яка вступила на посаду в 2020 році.

Незважаючи на те, що в Литві, яка є членом Європейського Союзу, доходи населення зростають щороку двозначними темпами, а інфляція на одному з найнижчих рівнів серед 27 країн, багато виборців, здається, не вражені.

“Серед виборців багато розчарувань і невдоволення, — сказала Голосу Америки Ріма Урбонайте, політичний аналітик Вільнюського університету Миколаса Ромеріса. — Це пов’язано з численними кризами та потрясіннями які не можна компенсувати економічними факторами, такими як ріст купівельної спроможності”.

Шимоніте критикують за суворі заходи під час пандемії, і багато хто скаржився, що її уряд не зробив достатньо, щоб допомогти компаніям під час карантину. Інші кажуть, що тисячі людей не мали належного доступу до медичних послуг.

Шимоніте також критикували за політику щодо мігрантів, які прибувають через Білорусь. Литва звинувачує свого східного сусіда та Росію в організації припливу мігрантів, переважно з Африки та Близького Сходу.

Згідно з нещодавнім опитуванням компанії Vilmorus, Соціал-демократична партія, яку очолює Вілія Блінкявічюте отримає вдвічі більше голосів, ніж “Союз Батьківщини” Шимоніте. Результат між ними покаже Nemuno Aušra, нещодавно зареєстрована партія правого політика Ремігіюса Жемаітайтіса, якому на початку цього року було оголошено імпічмент за антисемітські заяви.

Однак жодна партія не набере понад 20% голосів, що змушує їх об’єднуватись в коаліцію, щоб сформувати уряд.

Соціал-демократи виключили альянс із партією Жемаітайтіса, а це означає, що для формування правлячої коаліції знадобляться три або чотири партії, ймовірно, невеликі групи, які представляють політичний центр.

“Я все життя голосував за консерваторів, але цього року я думаю віддати свій бюлетень іншій хорошій партії, а не їм, — сказав Даріус Мікалаускас, 51-річний учитель із Вільнюса. — Шимоніте і вся “Батьківщина” виглядають знесиленими, виснаженими, і їм краще посидіти на лаві запасних”.

Аналітики кажуть, що зрушення вліво не принесе істотних змін у зовнішню політику Литви, яка також межує з Калінінградським ексклавом Росії на заході.

Але голосування відбувається в той час, коли війна Росії в Україні розпалює страхи щодо намірів Москви, особливо в стратегічно важливому Балтійському регіоні.

“У цій країні зовнішньополітичний курс визначає в основному президент”, – сказала Урбонайте. На початку цього року президент Гітанас Науседа переміг Шимоніте на президентських виборах і здобув другий п’ятирічний термін.

У 2020 році Шимоніте привела свій “Союз Батьківщини” до перемоги на парламентських виборах. Пізніше вона сформувала коаліцію з двома ліберальними партіями — “Партією свободи” та “Ліберальним рухом”.

Близько 2,4 мільйона людей мають право обирати 141 члена парламенту, або Сейму, на чотирирічний термін у два тури. У неділю за партійними списками будуть обрані 70 депутатів, до яких в одномандатних округах приєднаються ті, хто набере понад 50% голосів. Другий тур відбудеться 27 жовтня, коли більшість одномандатних округів проголосує за двох провідних кандидатів.