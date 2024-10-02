Кримінал

В Києві поблизу Палацу Україна сталася стрілянина
2 Жовтня 2024 21:41
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київ, поліція
В Києві сталась стрілянина / НПУ

Поблизу Палацу Україна в Києві сталась стрілянина. Поліція  встановлює обставини події.

Про це повідомляє поліція Києва.

“Інформація про звуки пострілу поблизу Палацу Україна надійшла до поліції близько 19:00. На місце події оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, які оперативно затримали стрілка”.

За попередньою інформацією між стрілком та перехожими виник конфлікт, під час якого чоловік дістав пристрій травматичної дії та здійснив постріл у повітря. Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав.

Правопорушник затриманий, наразі з ним спілкуються правоохоронці та з’ясовують всі обставини події.


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