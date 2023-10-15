В Ізюмському районі на міні підірвався 14-річний хлопець

Сьогодні в с. Кам’янка Ізюмського району на вибухонебезпечному предметі підірвався 14-річний хлопчик. Зараз він госпіталізований, отримує необхідну допомогу лікарів.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав мешканців Харківщини пам’ятати про високу мінну небезпеку та бути дуже обережними.

“В разі виявлення предмета, схожого на вибухонебезпечний, в жодному разі не можна його торкатися. Необхідно відійти на безпечну відстань та повідомити про знахідку в ДСНС або Нацполіцію”, – написав Синєгубов у Trlrgram.