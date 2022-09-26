Суспільство

В Ізюмі знайшли ще два масових поховання

26 Вересня 2022 08:02
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зеленський, ізюм

У місті Ізюм Харківської області, звільненому у вересні від російської окупації, знайдені ще два масових поховання.

Про це в інтерв’ю CBS News повідомив президент Володимир Зеленський.

“Ми знайшли велику братську могилу на пів тисячі людей. Сьогодні я отримав додаткову інформацію. Знайшли ще дві братські могили, великі могили із сотнями людей. Йдеться про маленьке містечко Ізюм. У маленькому містечку є ще дві братські могили. Ось що відбувається”, — зазначив він.

Гарант підкреслив, що росіяни нищили мирних мешканців України.

“Цілі сім’ї були замучені та вбиті. Їхні родини були поховані разом. Дорослі, чоловіки та жінки, та маленькі діти з кулями в головах. Деякі частини їхнього тіла були відсутні. Вони терористи, ми маємо їх визнати. Вони не мають честі. Вони не вбивають військовослужбовців. Вони ґвалтують, катують та вбивають мирних жителів”, — наголосив президент.

За його словами, відтак цивілізований світ має посилювати санкції проти Росії.

“Санкції мають тривати. Ці санкції матимуть політичні наслідки, а також фінансові наслідки”, — підкреслив Володимир Зеленський.


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