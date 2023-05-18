Кримінал

В Ізюмі затриманий московський піп, який підтримав російське вторгнення

18 Травня 2023 16:16
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церква

Служба безпеки України повідомила про затримання на території Ізюмського району Харківської області священнослужителя однієї з громад Української православної церкви (яка з початком війни прибрала з офіційної назви згадку про Московський патріархат, але зберегла канонічний зв’язок з ним), який освячував російських військових під час окупації Ізюма.

За даними слідства, священик підтримував російську агресію і неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, закликаючи парафіян наслідувати його приклад.

За даними Офісу генпрокурора, він називав війну Росії проти України “військовою операцією”, дискредитував українських захисників та героїзував російських солдатів.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання збройної агресії РФ проти України із запровадженням засобів масової інформації), за що йому загрожує до восьми років ув’язнення.


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