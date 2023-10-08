В Ізраїлі розшукали зниклого українця

За минулу добу українські дипломати розшукали одного громадянина України, який зник на півдні Ізраїлю, триває робота для отримання підтвердження можливої смерті громадянки України.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у Facebook.

За його словами, оперативний штаб МЗС України для надання допомоги українцям в Ізраїлі працює в цілодобовому режимі.

Загалом оперативний штаб опрацював 80 звернень громадян. Запити стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду із зон бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації про розвиток безпекової ситуації та порядок дій в контексті забезпечення власної безпеки.

Як підкреслив Ніколенко, триває робота задля отримання офіційного підтвердження можливої смерті громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців наразі не надходила.

Українське посольство перебуває на постійному контакті із ізраїльською поліцією, рятувальними службами, основними лікарнями, інститутом судової медицини Ізраїлю.

“Тримаємо також зв‘язок із українцями, які знаходяться в Секторі Газа, розробляємо маршрути екстреного виїзду із анклаву, в разі настання такої потреби”, – наголосив речник МЗС.