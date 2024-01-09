Суспільство

В Італії відмінили проведення пропагандистської виставки про Маріуполь

9 Січня 2024 17:13
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маріуполь, виставка, італія

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Фейсбуці.

«На звернення української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про окупований Маріуполь. Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні», – зазначив дипломат.

Речник МЗС закликав також інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Ніколенко переконаний, що це стане важливим внеском у перемогу України над російською агресією.


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