Політика

В Іспанії заявили, що нададуть Україні танки лише “для оборони, а не агресії проти Росії”

26 Лютого 2023 21:14
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танки, іспанія

Міністр оборони Іспанії Маргарит Роблес заявила, що танки Leopard передають Україні тільки для оборони, а не для наступальних дій.

Про це вона сказала в інтерв’ю La Vanguardia, пише “Європейська правда”

“Існує кілька серій Leopard: 2A4 і 2A6. Танки 2А4, які зберігалися в Сарагосі в жалюгідних умовах, зараз ремонтуються. Це дасть змогу включити їх до складу батальйону поряд із танками, переданими іншими країнами. Водночас ми вже розпочали роботу з підготовки екіпажів цих танків і команд, які займатимуться їх обслуговуванням. Я багато наполягаю на тому, що “Леопарди” мають виняткове призначення: оборона, а не агресія проти Росії”, – сказала Роблес.

Вона також виключила участь іспанських військових у бойових діях на території України.

“Це абсолютно неможливий сценарій, його не існує. Іспанські солдати втрутилися б тільки в разі агресії проти країни НАТО. Ніколи, ніколи, жоден солдат із країни НАТО, а Іспанія є однією з них, не відправиться брати участь у війні в Україні. Ніколи, ніколи. Я хочу сказати це дуже чітко, дуже ясно”, – сказала міністр.


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