Політика

В Іспанії підтвердили дату візиту Зеленського

14 Травня 2024 21:14
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Іспанія, зеленський
Президент Володимир Зеленський / Фото: REUTERS

Президент Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п’ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Про це повідомляє Europa Press з посиланням на пресслужбу короля Іспанії.

“Його Величність проведе зустріч у королівському палаці Мадрида з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідає Іспанію з офіційним візитом. Пізніше дон Феліпе та донья Летиція запропонують обід на їхню честь”, — написано в повідомленні.

Раніше El Pais із посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб разом з прем’єр-міністром Педро Санчесом підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.


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