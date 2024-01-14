Суспільство

В Ісландії вивергається вулкан, потоки лави досягли рибальського містечка

14 Січня 2024 19:35
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У неділю на південному заході Ісландії сталося виверження вулкану, потоки розплавленої лави до середини дня досягли околиць невеликого рибальського містечка. Як повідомляє Reuters, лава підпалила кілька будинків, хоча місто було евакуйоване раніше і людям нічого не загрожувало.

Фонтани розплавленої породи і диму вириваються з тріщин у землі на великій території, що тягнеться до міста Гріндавік, де загорівся щонайменше один будинок, показало відео з місця подій, опубліковане щоденним виданням Morgunbladid.

“Життю людей нічого не загрожує, хоча інфраструктура може бути під загрозою”, – заявив президент Ісландії Гудні Йоханнессон у соціальній мережі X, додавши, що перебоїв в авіасполученні не було.

Виверження почалося рано в неділю на північ від міста, яке за кілька годин до цього було евакуйоване вдруге з листопада через побоювання, що спалах неминучий на тлі сейсмічної активності, повідомила влада.

Протягом останніх тижнів тут побудували бар’єри із землі і каменю, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Рейк’явіка, але останнє виверження пробило захисні споруди міста.

Геотермальний курорт “Блакитна лагуна”, розташований неподалік, закрився в неділю, повідомляється на його веб-сайті.

Це було друге виверження вулкану на півострові Рейк’янес на південному заході Ісландії менш ніж за місяць і п’яте з 2021 року.


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