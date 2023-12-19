В Ісландії почалось потужне виверження вулкана

Після кількох тижнів інтенсивних землетрусів на півострові Рейк’янес на південному заході Ісландії сталося виверження вулкана.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє BBC.

Виверження почалося на північ від містечка Гріндавік о 22:17 за місцевим часом, повідомила метеорологічна служба Ісландії.

Близько 4 тисяч людей евакуювали з Гріндавік, а геотермальний курорт Блакитна лагуна, що розташований неподалік, був закритий. Курорт лише напередодні запрацював після понад місячного закриття через загрозу ймовірного виверження.

Метеорологічна служба повідомила, що виверження відбулося приблизно за 4 км на північний схід від Гріндавіка, і сейсмічна активність рухається в напрямку міста.

Довжина тріщини у вулкані становить близько 3,5 км, а лава витікає зі швидкістю від 100 до 200 кубічних метрів на секунду, додали в метеослужбі. Це у набагато разів більше, ніж під час попередніх вивержень на півострові Рейк’янес за останні роки.

Старший офіцер поліції Цивільної оборони повідомив національному мовнику RUV, що виверження сталося швидко і, як видається, було “досить великою подією”.

Виверження видно з Рейк’явіка, який розташований приблизно за 42 км на північний схід від Гріндавіка. Один з очевидців у місті розповів ВВС, що половина неба в напрямку Гріндавіка була “освітлена червоним кольором”.

Прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір заявила, що нещодавно побудовані захисні споруди матимуть позитивний ефект. Вона сказала, що її думки з місцевою громадою, і вона сподівається на краще, незважаючи на “значну подію”.

Президент Гудні Йоханнессон зазначив, що пріоритетом є збереження життя людей, але також буде зроблено все можливе для захисту будівель.

Регіон навколо столиці країни Рейк’явіка переживав зростання сейсмічної активності з кінця жовтня. Наприкінці осені ісландська влада почала будувати захисні мури для Гріндавіка.

Вулканічна система на півострові Рейк’янес вивергалася тричі з 2021 року, до цього ж вона перебувала в стані спокою протягом 800 років. Попередні виверження відбувалися у долинах далеко від людських поселень, не завдаючи шкоди.