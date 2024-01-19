Кримінал

В “Іскандері”, яким Росія вдарила по Чернігову, знайшли комплектуючі зі США

19 Січня 2024 20:28
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санкції, росія

У крилатій ракеті 9М727 “Іскандер-К”, якою Росія вдарила по центру Чернігова 19 серпня 2023 року, виявлено компоненти зі США. Єдина база даних іноземних компонентів у зброї поповнилася 4 новими компонентами з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)

Зазначається, що експерти також визначили, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року. У НАЗК припускають, що ці компоненти були поставлені Росії вже після початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

“Іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів, які вбивають цивільне населення по всьому світу. Світ має об’єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як РФ. Від цього залежить глобальні мир та безпека”, – кажуть у НАЗК.


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