Політика

В Ірландії звинуватили РФ у шпигунстві 
5 Серпня 2024 07:50
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ірландія, рф, шпигун
Прапор Ірландії / Freepik

Поліція Ірландії заявила, що РФ намагається шпигувати на території країни.

Про це пише RTÉ.

Помічник комісара Майкл МакЕлганн, який відповідальний за державну безпеку, сказав, що вони особливо стурбовані державами, які займаються шпигунством в їх країні.

За його словами, ці держави, зокрема Росія, прагнуть підтримувати в країні екстремістські угруповання та створюють недовіру до уряду. 

“Вони також намагаються викрасти секрети у держави та бізнесу, що підриває репутацію Ірландії”, – додав МакЕлганн.

Він зазначив, що їхній відділ держбезпеки та розвідки має чотири департаменти, що займаються моніторингом діяльності в Ірландії чотирьох держав.

“Зважаючи на події у Солсбері у Британії, на вторгнення Росії в Україну – не думаю, що хтось здивується, якби я сказав, що одна з цих країн – Росія”, – сказав МакЕлганн і додав, що серед них є також Китай.


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