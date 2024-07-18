Кримінал

В іранських “шахедах”виявили польські компоненти
18 Липня 2024 19:08
читать на русском →
іран, зброя, польща
Уламки ударного безпілотника Shahed-136 / Фото: АрміяInform

Служба внутрішньої безпеки Польщі розпочала розслідування щодо наявності польських компонентів в ударних іранських безпілотниках “Shahed-136”.

Про це повідомляє видання InfoSecurity.

За інформацією польських спецслужб, продаж комплектуючих відбувався через компанію Oran Motorsazan, яка, за документами, є виробником сільськогосподарських тракторів.

Таким чином польська компанія “Фабрика комунікаційного обладнання – Познань” здійснювала експорт паливних насосів, які потрапляли на іранські заводи з виробництва військових ударних безпілотників, які потім закуповувала Росія.

Окрім польських компаній, експорт окремих компонентів здійснюється із території інших європейських країн, які попри ембарго Європейського Союзу експортують обладнання, що може використовуватися у військових цілях.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
18 Липня 2024 15:41

Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаду голови Єврокомісії
18 Липня 2024 17:13

Франція до кінця року навчить та озброїть українську бригаду
18 Липня 2024 17:04

Україна уклала безпекові угоди з Чехією та Словенією
18 Липня 2024 16:51

Рада підтримала ідею про дозвіл корупціонерам відкупитися: що не так з законопроєктом №11340
18 Липня 2024 16:02

Російські обстріли на Донеччині забрали життя 5 людей
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки