В іранських “шахедах”виявили польські компоненти

Служба внутрішньої безпеки Польщі розпочала розслідування щодо наявності польських компонентів в ударних іранських безпілотниках “Shahed-136”.

Про це повідомляє видання InfoSecurity.

За інформацією польських спецслужб, продаж комплектуючих відбувався через компанію Oran Motorsazan, яка, за документами, є виробником сільськогосподарських тракторів.

Таким чином польська компанія “Фабрика комунікаційного обладнання – Познань” здійснювала експорт паливних насосів, які потрапляли на іранські заводи з виробництва військових ударних безпілотників, які потім закуповувала Росія.

Окрім польських компаній, експорт окремих компонентів здійснюється із території інших європейських країн, які попри ембарго Європейського Союзу експортують обладнання, що може використовуватися у військових цілях.