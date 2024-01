В Ірані стався “загадковий вибух” — пошкоджені 16 суден хуситів

В Ірані 7 січня стався потужний вибух, який пошкодив 16 кораблів зі зброєю для хуситів. Йдеться про судна флотилії Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляється на сторінці ізраїльської зовнішньої розвідувальної служби “Моссад” у соцмережі X.

“Загадковий вибух в Ірані: цілями стали 16 кораблів, — пише “Моссад”. — 16 кораблів Іранської революційної гвардії отримали серйозні пошкодження”.

Ізраїльські ЗМІ, серед яких Channel 14, повідомляють, що на бортах суден була зброя, що призначена для хуситів. Ідеться, що кораблі Корпусу вартових іранської революції (КВІР), зокрема розвідувальне судно, зазнали серйозних пошкоджень. Корабель-шпигун допомагав планувати піратські акції хуситів у Червоному морі. Після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу хусити почали атакувати в морі торговельні судна. Атаки хуситів порушили 20% морських перевезень у світі та зачепили інтереси 40 країн.

The mystery explosion in Iran: 16 ships said to be targeted. pic.twitter.com/9l2e38BnZZ