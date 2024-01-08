Політика

В Ірані стався “загадковий вибух” — пошкоджені 16 суден хуситів

8 Січня 2024 14:11
читать на русском →
ізраїль, іран

В Ірані 7 січня стався потужний вибух, який пошкодив 16 кораблів зі зброєю для хуситів. Йдеться про судна флотилії Корпусу вартових ісламської революції.

Про це повідомляється на сторінці ізраїльської зовнішньої розвідувальної служби “Моссад” у соцмережі X.

“Загадковий вибух в Ірані: цілями стали 16 кораблів, — пише “Моссад”. — 16 кораблів Іранської революційної гвардії отримали серйозні пошкодження”.

Ізраїльські ЗМІ, серед яких Channel 14, повідомляють, що на бортах суден була зброя, що призначена для хуситів. Ідеться, що кораблі Корпусу вартових іранської революції (КВІР), зокрема розвідувальне судно, зазнали серйозних пошкоджень. Корабель-шпигун допомагав планувати піратські акції хуситів у Червоному морі. Після початку війни Ізраїлю та ХАМАСу хусити почали атакувати в морі торговельні судна. Атаки хуситів порушили 20% морських перевезень у світі та зачепили інтереси 40 країн.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Січня 2024 11:35

Сили ППО знищили 8 БПЛА та 18 крилатих ракет
8 Січня 2024 12:30

Сьогодні РФ атакувала великої кількістю балістики, – Ігнат
8 Січня 2024 11:11

Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули
8 Січня 2024 10:59

Удар по Хмельниччині: двоє людей загинули, є влучання в інфраструктуру
8 Січня 2024 10:42

Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову вручили нову підозру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки