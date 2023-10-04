В Ірані “поліція моралі” побила 16-ти річну дівчину: вона впала в кому

В Ірані “поліція моралі” побила 16-річну дівчину в тегеранському метро. Після нападу Арміта Гараванд перебуває в комі.

Правозахисники вважають, що дівчину-підлітка побили через суворі закони щодо хіджабу у країні, повідомляє курдська правозахисна організація Hengaw.

Арміта отримала тяжкі травми 1 жовтня 2023 року, коли їхала в метро з подругами. Дівчину доставили до лікарні “Фаджр” у тяжкому стані.

На відео, яке поширилось у мережі, не видно, що відбувалося всередині вагона, але камери зафіксували, як непритомну дівчину намагаються втримати її друзі.

На записі неможливо роздивитись, який тип головного убору був у Арміти, пише The Guardian.

Водночас державні ЗМІ та керівництво Тегеранського метрополітену заявляють, що Арміта Гараванд знепритомніла через низький тиск та вдарилась об вагон потяга.

Після того, як інцидент з Армітою набув широкого розголосу, державні ЗМІ почали заперечувати фізичний напад на дівчину.

Урядовці кажуть, що фізичної сутички не було та посилаються на обрізану версію відео.

Також афілійовані з урядом іранські ЗМІ опублікували інтерв’ю з батьками Арміти, у якому вони заперечують можливість нападу.

“Ми перевірили всі відеозаписи, і переконались, що цей інцидент був нещасним випадком. Ми просимо людей молитися за одужання нашої дитини”, – сказав батько Арміти.

Утім, у Hengaw стверджують, що це інтерв’ю було записане під тиском та у присутності “сил безпеки”.

Зараз дівчину та всі приміщення лікарні “Фаджр” охороняють силовики, тож відвідування потерпілої майже неможливе.

Журналістка, яка ходила у медичний центр, була затримана, але за кілька годин її відпустили.