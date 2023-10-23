Політика

В Ірані обговорять мирну угоду між Вірменією та Азербайджаном 

23 Жовтня 2023 08:11
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Азербайджан, вірменія

Міністри закордонних справ Ірану, Туреччини, Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії 23 жовтня зустрінуться в Ірані, щоб обговорити мирну угоду між Баку та Єреваном

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ Ірану і Росії.

Видання зазначає, що перша зустріч міністрів закордонних справ Росії, Вірменії та Азербайджану після вересневого наступу азербайджанських сил у Нагірному Карабасі також відбудеться на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.

Інформаційне агентство IRNA цитує заяву міністерства закордонних справ про те, що країни хочуть обговорити регіональні проблеми “без втручання нерегіональних і західних країн”.

Це було натяком на Сполучені Штати і Європейський Союз, чиє залучення до пошуку мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном особливо дратує Москву.


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