В Індії зійшов з рейок поїзд-експрес: є загиблі

В індійському штаті Біхар зійшов з рейок поїзд-експрес, унаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Підтверджено четверо жертв, рятувальна операція триває. Двадцять один вагон зійшов з рейок”, – повідомив генеральний директор Східно-Центральної залізниці Індії Тарун Пракаш.

Як зазначається, потяг, що прямував із Делі, зійшов з рейок близько 21:35 за місцевим часом у середу, неподалік від залізничного вузла Камах’я, штат Ассам.

Причина аварії наразі не відома.

Міністр залізниці Індії Ашвіні Вайшнау згодом повідомив у соціальних мережах, що рятувальні роботи на місці аварії завершені.