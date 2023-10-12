В Індії зійшов з рейок поїзд-експрес: є загиблі

В індійському штаті Біхар зійшов з рейок поїзд-експрес, унаслідок чого загинуло щонайменше четверо людей.
Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Підтверджено четверо жертв, рятувальна операція триває. Двадцять один вагон зійшов з рейок”, – повідомив генеральний директор Східно-Центральної залізниці Індії Тарун Пракаш.
Як зазначається, потяг, що прямував із Делі, зійшов з рейок близько 21:35 за місцевим часом у середу, неподалік від залізничного вузла Камах’я, штат Ассам.
Причина аварії наразі не відома.
Міністр залізниці Індії Ашвіні Вайшнау згодом повідомив у соціальних мережах, що рятувальні роботи на місці аварії завершені.