Суспільство

В Індії на найбільшому у світі релігійному фестивалі сталася смертельна тиснява (відео)
29 Січня 2025 17:20
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В Індії на найбільшому у світі релігійному фестивалі Кумбха Мела в ніч на 29 січня сталася тиснява, у якій загинули щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

До місця злиття річок Гангу і Ямуни прибули мільйони прочан для здійснення ритуального обмивання, що дарує, за уявленнями індуїстів, очищення від гріхів.

Тиснява почалася, коли натовп кинувся до берега, де відпочивали інші віряни. За словами очевидців, люди спотикалися один об одного і падали; вибратися їм не давали, зокрема, загородження, встановлені організаторами.

Масові паломництва Кумбха Мела відбуваються раз на кілька років і нерідко супроводжуються подібними подіями. У 1954 році внаслідок тисняви на березі загинули кілька сотень людей.


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