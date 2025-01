В Індії на найбільшому у світі релігійному фестивалі сталася смертельна тиснява (відео)

В Індії на найбільшому у світі релігійному фестивалі Кумбха Мела в ніч на 29 січня сталася тиснява, у якій загинули щонайменше 30 осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

До місця злиття річок Гангу і Ямуни прибули мільйони прочан для здійснення ритуального обмивання, що дарує, за уявленнями індуїстів, очищення від гріхів.

Тиснява почалася, коли натовп кинувся до берега, де відпочивали інші віряни. За словами очевидців, люди спотикалися один об одного і падали; вибратися їм не давали, зокрема, загородження, встановлені організаторами.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Multiple people were killed and several more injured in a stampede at the Maha Kumbh Mela in Northern India as millions gathered to take a holy dip to mark the six-week-long Hindu festival's most auspicious day https://t.co/MHPKHL8sUV pic.twitter.com/WCjNxwKzRp