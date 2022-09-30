Кримінал

В Херсоні вбито “першого заступника голови ВДА”

30 Вересня 2022 10:00
111
херсон

Внаслідок ракетного удару по Херсону загинув “перший заступник голови військово-цивільної адміністрації” Херсонської області Олексій Катериничов, повідомляють російські ЗМІ.

“Сьогодні вночі внаслідок терористичного удару спрямованою ракетою ЗСУ по центру Херсона загинув перший заступник голови ВДА Херсонської області з безпеки Олексій Катериничов. Бойовий офіцер. Кавалер трьох орденів Мужності. Він пропрацював на посаді півтора місяці”, – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації про загибель Катериничова наразі немає.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
усі думки
ТОП-новини
30 Вересня 2022 11:01
93

Стали відомі наслідки ракетного обстрілу колони під Запоріжжям
30 Вересня 2022 12:06
12

Ліз Трасс: Британія ніколи не визнає анексію окупованих українських територій
30 Вересня 2022 11:48
32

Російських контрактників не звільнятимуть до закінчення війни з Україною
30 Вересня 2022 11:12
183

Ямпіль наш
30 Вересня 2022 09:19
205

По гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя завдано ракетного удару – багато вбитих і поранених
Останні новини
усі новини