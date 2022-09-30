В Херсоні вбито “першого заступника голови ВДА”

Внаслідок ракетного удару по Херсону загинув “перший заступник голови військово-цивільної адміністрації” Херсонської області Олексій Катериничов, повідомляють російські ЗМІ.
“Сьогодні вночі внаслідок терористичного удару спрямованою ракетою ЗСУ по центру Херсона загинув перший заступник голови ВДА Херсонської області з безпеки Олексій Катериничов. Бойовий офіцер. Кавалер трьох орденів Мужності. Він пропрацював на посаді півтора місяці”, – йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації про загибель Катериничова наразі немає.
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