Кримінал

У Харкові зросла кількість загиблих і поранених

29 Грудня 2023 11:54

Внаслідок ракетних ударів РФ загинули троє людей, 13 — зазнали поранень, повідомили у пресслужбі харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). 

За даними слідства, 29 грудня близько з 5:00 до 8:00 російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази.  

Станом на зараз відомо про трьох загиблих та тринадцять поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи, інформація стосовно потерпілих уточнюється. 

У місті пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки. 

Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300. 


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