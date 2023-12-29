У Харкові зросла кількість загиблих і поранених

Внаслідок ракетних ударів РФ загинули троє людей, 13 — зазнали поранень, повідомили у пресслужбі харківської облпрокуратури.

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 грудня близько з 5:00 до 8:00 російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих та тринадцять поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи, інформація стосовно потерпілих уточнюється.

У місті пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки.

Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300.