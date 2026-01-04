В Харкові кількість загиблих зросла до пʼяни

На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Сьогодні вночі мер заявив, що на місці зруйнованого будинку в центрі міста виявлено фрагменти тіла ще однієї людини.

За словами Терехова, пошуково-рятувальна операція триває.

У п’ятницю українська влада заявила, що російська армія завдала удару по Харкову — імовірно, двома ракетами. Було зруйновано та пошкоджено кілька житлових будинків.