Суспільство

В Харківській області закривається рух для важкого автотранспорту на деяких ділянках

13 Грудня 2022 19:13
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негода

3 огляду на складні погодні умови на території Харківської області (мокрий сніг та дощ за мінусової температури), з метою недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та запобігання виникненню ускладнень руху Службою автомобільних доріг у Харківській області впроваджено тимчасове закриття руху для транспортних засобів масою понад 24 тонни в період з 19:00 13.12.2022 до 7:00 14.12.2022. Про це повідомили в патрульній поліції Харьковщіни.

Обмеження вводяться на ділянках автомобільних доріг:

  • М-03 Київ-Харків-Довжанський з 396+094 км по 648+570 км;
  • М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта з 9+378 км по 147+419 км;
  • М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро з 0+000 км по 127+735 км;
  • Р-11 Полтава-Красноград з 45+136 км по 52+112 км;
  • Р-46 Харків-Охтирка з 0+000 км по 50+633 км.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

“Просимо поставитися із розумінням і в разі потреби телефонувати за номерами 101, 102 та 103”, – йдеться у повідомленні.


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