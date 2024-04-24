В енергосистемі України спостерігається дефіцит

Протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії, без світла залишається 207 тисяч споживачів на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі”, – йдеться у повідомленні.

На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи.

Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області. З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

