Економіка

В енергосистемі України дефіциту немає

12 Грудня 2023 12:55
читать на русском →
електроенергія

В українській енергосистемі 12 грудня дефіциту немає. Обмеження електропостачання не застосовується у жодній з областей.

Про це повідомили в Міненерго.

“Дефіциту електроенергії в енергосистемі наразі немає. Електроенергії, яку генерують українські станції, достатньо для покриття потреб споживачів”, — мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що у разі зростання споживання будуть використані додаткові внутрішні резерви гідрогенерації.

“Графіки відключень електроенергії не застосовуються в жодній з областей. Ситуація контрольована”, — поінформували фахівці.

Імпорт електроенергії склав 2,306 МВт-год. Експорт не здійснювався


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Грудня 2023 12:30

Причиною масового збою в роботі “Київстар” стала хакерська атака
12 Грудня 2023 13:33

Бійці 24 бригади відбили один із териконів у Горлівці
12 Грудня 2023 13:19

Туск заявив, що його уряд вимагатиме повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12 Грудня 2023 13:17

В Monobank також заявили про масовану хакерську атаку
12 Грудня 2023 11:25

У Мінцифри пояснили, чому після збою у роботі Київстару не працює нацроумінг
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки