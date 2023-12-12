В енергосистемі України дефіциту немає

В українській енергосистемі 12 грудня дефіциту немає. Обмеження електропостачання не застосовується у жодній з областей.

Про це повідомили в Міненерго.

“Дефіциту електроенергії в енергосистемі наразі немає. Електроенергії, яку генерують українські станції, достатньо для покриття потреб споживачів”, — мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що у разі зростання споживання будуть використані додаткові внутрішні резерви гідрогенерації.

“Графіки відключень електроенергії не застосовуються в жодній з областей. Ситуація контрольована”, — поінформували фахівці.

Імпорт електроенергії склав 2,306 МВт-год. Експорт не здійснювався