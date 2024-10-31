Суспільство

В ДБР розповіли про роботу щодо повернення в армію військових, які пішли у СЗЧ
31 Жовтня 2024 11:44
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Державне бюро розслідувань проводить роботу щодо виявлення та повернення на службу бійців, які вперше самовільно залишили свої частини.

Як розповідали у бюро, лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу.

Зокрема Франківський районний суд міста Львова ухвалив відповідне рішення щодо військовослужбовця, який у березні 2024 року самовільно залишив розташування військової частини на Донеччині. Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне.

“Враховуючи, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд на підставі ч. 5 ст. 401 КК України постановив звільнити його від кримінальної відповідальності”, – розповіли в ДБР.

На Волині також звільнили від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який у листопаді минулого року самовільно залишив військову частину. Чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі.


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