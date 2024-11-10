В Чугуєві ударний дрон влучив у 4-поверхівку

У ніч на 10 листопада у Чугуївському районі зафіксовано влучання БПЛА в 4-поверхову житлову будівлю, повідомляє ДСНС.

В результаті вибуху горіли три автомобіля та квартири на 2-му та 3-му поверхах на загальній площі 60 м.кв. Постраждало 2 особи (чоловік та жінка).

Близько 00:37 внаслідок падіння уламків БпЛА типу “Shahed” у Чугуївській громаді пошкоджений під’їзд 4-поверхової житлової будівлі / Фото телеграм-канал “Новини Чугуєва”

Щодо вчорашнього “прильоту” у Слобідському районі Харкова, то удар прийшовся по відкритій місцевості.

“Внаслідок влучання в землю на відкритій території горіли дерева на площі 15 м кв. та були пошкоджені скління двох багатоповерхових житлових будинків та торгівельного центру. Попередньо постраждала жінка”, – йдеться у зведенні ДСНС.