В будівлю ТЦК на Львівщині кинули гранату

В ніч на понеділок невідомі кинули гранату в приміщення ТЦК міста Буськ на Львівщині.

Про це повідомляє поліція Львівської області

Повідомлення про вибух, що стався біля будівлі ТЦК, розташованої у місті Буськ, Золочівського району, надійшло у поліцію 15 липня о 1.45. За словами заявника, невідомий зловмисник кинув гранату у фасад будівлі та втік.

Внаслідок події ніхто не постраждав, вибухом пошкоджено фасад та вікна будівлі.

На місці події працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

“Правоохоронці вживають заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації події”.