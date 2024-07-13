В Будах загинув начальник Харківського райуправління ГУ ДСНС у Харківській області

Російський обстріл селища Буди 13 липня забрав життя начальника Харківського райуправління Головного управління ДСНС у Харківській області Артема Костирі.

Співчуття родині рятувальника висловив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«Сьогодні Артем Костиря був убитий російськими окупантами під час повторного обстрілу селища Буди. Терористи цинічно та цілеспрямовано завдали удару, коли всі служби приїхали на місце події. Мої співчуття рідним, близьким та друзям загиблого. Вічна пам’ять та слава Герою!» — йдеться у повідомленні Харківської міськради.

За попередніми даними, внаслідок російського обстрілу селища Буди вдень 13 липня загинули двоє людей, 22 поранені.