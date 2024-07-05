Політика

В Британії сформували новий склад уряду
5 Липня 2024 19:17
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У Великій Британії представили новий уряд, перелік оприлюднено на урядовому сайті.

Міністерство оборони очолив Джон Гілі, а міністром закордонних справ став Девід Ламмі.

Обоє раніше відвідували Київ і під час візиту запевняли, що підтримка України з боку Британії у разі приходу лейбористів до влади збережеться.

“Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини – ні”, – запевняв Гілі.

“Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об’єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома”, – зазначив Леммі після призначення.


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