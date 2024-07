В Британії сформували новий склад уряду

У Великій Британії представили новий уряд, перелік оприлюднено на урядовому сайті.

Міністерство оборони очолив Джон Гілі, а міністром закордонних справ став Девід Ламмі.

Обоє раніше відвідували Київ і під час візиту запевняли, що підтримка України з боку Британії у разі приходу лейбористів до влади збережеться.

“Якщо після виборів зміниться уряд, то рішучість Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та притягти Путіна до відповідальності за воєнні злочини – ні”, – запевняв Гілі.

“Для мене велика честь бути призначеним Державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності та розвитку. Перед світом стоять величезні виклики, але ми впораємося з ними, використовуючи величезні сильні сторони Великої Британії. Ми об’єднаємо Британію заради нашої безпеки і процвітання вдома”, – зазначив Леммі після призначення.

The Rt Hon John Healey MP @JohnHealey_MP has been appointed Secretary of State for Defence @DefenceHQ . pic.twitter.com/K6zP3dO4G5

The Rt Hon David Lammy MP @DavidLammy has been appointed Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs @FCDOGovUK. pic.twitter.com/NKs1L5gTsp