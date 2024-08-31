Політика

В Білорусі визнали екстремістською пісню на вірш Янки Купали
31 Серпня 2024 09:39
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білорусь, цензура
Ляпис Трубецкой - “Не быць скотам” з альбому “Рабкор”. прем’єра відеокліпу відбулася 7 листопада 2011 / Скріншот з відеокліпу

У Білорусі внесли до списку екстремістських матеріалів відеокліп рок-гурту «Ляпіс Трубецькой» «Не быць скотам» («Не бути скотом»), а також текст цієї пісні. Автор віршів, на які написана пісня – білоруський класик Янка Купала, вірш був написаний у 1908 році.

Також суд визнав екстремістськими пісні «Не хочу», «Лукашенко» та «Іди», в ухвалі суду не зазначені ані автори, ані виконавці цих творів, передає Радіо Свобода.

«Ляпіс Трубецькой» уперше виконав пісню «Не быць скотам» у 2011 році. У 2014 році гурт заявив про саморозпуск, проте після початку війни в Україні знову став виступати з концертами та провів благодійний європейський тур на підтримку України.


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