В Білорусі визнали екстремістською пісню на вірш Янки Купали

У Білорусі внесли до списку екстремістських матеріалів відеокліп рок-гурту «Ляпіс Трубецькой» «Не быць скотам» («Не бути скотом»), а також текст цієї пісні. Автор віршів, на які написана пісня – білоруський класик Янка Купала, вірш був написаний у 1908 році.

Також суд визнав екстремістськими пісні «Не хочу», «Лукашенко» та «Іди», в ухвалі суду не зазначені ані автори, ані виконавці цих творів, передає Радіо Свобода.

«Ляпіс Трубецькой» уперше виконав пісню «Не быць скотам» у 2011 році. У 2014 році гурт заявив про саморозпуск, проте після початку війни в Україні знову став виступати з концертами та провів благодійний європейський тур на підтримку України.