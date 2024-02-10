Політика

В Авдіївці задіяні “свіжі ефективні сили” – Тарнавський

10 Лютого 2024 11:29
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авдіївка
Колонна САУ на Сході України / Фото з Facebook ОСУВ Таврія

В операційній зоні ОСУВ “Таврія” ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку, повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Сил оборони України Олександр Тарнавський. За його словами, задум російських агресорів полягає у встановленні контролю над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі.

“Однак ми даємо адекватну відповідь на дії противника. Посилюємо рубіж блокування, виставляємо додаткові вогневі позиції, задіюємо свіжі ефективні сили. Логістичне постачання продовжує здійснюватися”, – написав Тарнавський у Telegram.

За його даними, за минулу добу ворог завдав 17 авіаударів, вчинив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.

“Загальні втрати противника минулої доби склали: 361 російський окупант та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів”, – підкреслив бригадний генерал.


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