В Авдіївці росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених

Російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (в/ч “Зеніт”) у Авдіївці.

Про це повідомляється у Telegram-каналі DeepState.

“Побратими впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні Гаража №1”, – йдеться у повілдомленні.

Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців (поранені) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися.

“Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу 15.02. Ще один із бійців перед смертю встиг написати “ні хліба, ні х*я, і води залишилося пів пляшки”. На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати ту пляшку після смерті”, – повідомляє команда DeepState.