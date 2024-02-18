Кримінал

В Авдіївці росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених

18 Лютого 2024 11:52
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полонені
Трафарет на стіні однієї з позицій ЗСУ у Авдіївці / Скріншот з відео окупантів

Російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів на позиції Музей (в/ч “Зеніт”) у Авдіївці.

Про це повідомляється у Telegram-каналі DeepState.

“Побратими впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. На кадрах розстріляні тіла лежать у приміщенні Гаража №1”, – йдеться у повілдомленні.

Музей знаходився на території колишньої в/ч Зеніт. Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців (поранені) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися.

“Швидше за все, хлопці були розстріляні одразу 15.02. Ще один із бійців перед смертю встиг написати “ні хліба, ні х*я, і води залишилося пів пляшки”. На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати ту пляшку після смерті”, – повідомляє команда DeepState.


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