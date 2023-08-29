Суспільство

В Америці гелікоптер впав на будинок: є загиблі

29 Серпня 2023 09:02
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авіакатастрофа

У Флориді сталася авіакатастрофа — пожежно-рятувальний гелікоптер управління шерифа Броварда впав на житловий будинок у Помпано-Біч. В результаті інциденту двоє людей загинули, ще четверо отримали травми.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Представники Федерального авіаційного управління повідомили, що на момент аварії на борту гелікоптера перебували три члени екіпажу. У результаті авіакатастрофи загинув парамедик, 50-річний капітан Террісон Джексон, та мешканка будинку, на який впав вертоліт. Її ім’я не називають.

Двоє членів екіпажу вертольота та двоє цивільних, які отримали поранення на землі, були доставлені до місцевої лікарні з місця події. Всі госпіталізовані люди перебувають у задовільному стані.


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