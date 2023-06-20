Суспільство

В Африці розбився український вертоліт, який перебував там в рамках миротворчої місії ООН

20 Червня 2023 12:39
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африка, україна, вертоліт

15 червня в аеропорту малійського міста Гао розбився український вертоліт миротворчої місії. При заходженні на посадку борт не зміг впоратися з сильним вітром, вдарився об покриття аеродрому і був сильно пошкоджений. Декілька людей отримали серйозні травми. 

Про це повідомила пресслужба місії MINUSMA.

На момент аварії у вертольоті знаходились чотири члени екіпажу та десять пасажирів. Внаслідок падіння двоє пасажирів отримали важкі травми та були госпіталізовані. Інші пасажири та члени екіпажу практично не постраждали.

Український вертоліт перебував у Малі в рамках місії MINUSMA. Це миротворча місія ООН, на яка має на меті стабілізувати ситуацію в країні під час війни, що розпочалась після повстанням туарегів  2012 року, які боролись за незалежність північного регіону Малі.


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