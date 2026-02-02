УЗ попередила пасажирів про зміни в русі поїздів через безпекову ситуацію

Укрзалізниця повідомила про статус руху поїздів в окремих регіонах станом на 2 лютого. У низці напрямків діють обмеження та альтернативні маршрути з міркувань безпеки.

На Харківщині дільниця Лозова–Барвінкове–Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тому пасажирам рекомендують скористатися автобусами з об’їзним маршрутом. У Запорізькій області моніторингові групи Укрзалізниці здійснюють посилений контроль загроз, а базовим сценарієм на поточну добу є підвезення пасажирів автобусами між Дніпром і Запоріжжям. Пасажирів, які прямують до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і вокзальників у Дніпрі, а пасажирів із Запоріжжя та Синельникового — уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників. На Сумщині, попри обстріл Конотопа, рух поїздів зберігається, ситуацію посилено контролюють моніторингові групи Укрзалізниці, а у разі безпосередньої небезпеки з боку БПЛА поїзди зупинятимуть поблизу укриттів.