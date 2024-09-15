УЗ оновила інформацію щодо руху міжнародних поїздів

Укрзалізниця оновила інформацію щодо змін у русі міжнародних поїздів, викликаних стихією у Чехії, Австрії та Польщі.
- Рейс Відень – Будапешт – Київ сьогодні скасовано. Пасажирів із квитками у Відні просимо підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.
- Рейс Київ – Будапешт – Відень прямуватиме до Будапешта.
- Рейси Чоп – Відень – Чоп їхатимуть в обʼїзд, але доїдуть від кінцевої до кінцевої.
- Рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.
Крім того, не курсує на затопленій прикордонній ділянці важливий пересадковий поїзд 105/106 Грац – Відень – Перемишль.