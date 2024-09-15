Суспільство

УЗ оновила інформацію щодо руху міжнародних поїздів
15 Вересня 2024 19:46
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повінь, укрзалізниця
Ілюстративне фото / Фото УЗ

Укрзалізниця оновила інформацію щодо змін у русі міжнародних поїздів, викликаних стихією у Чехії, Австрії та Польщі.

  • Рейс Відень – Будапешт – Київ сьогодні скасовано. Пасажирів із квитками у Відні просимо підійти до інформаційно-сервісного пункту та отримати ваучери на безкоштовне поселення.
  • Рейс Київ – Будапешт – Відень прямуватиме до Будапешта.
  • Рейси Чоп – Відень – Чоп їхатимуть в обʼїзд, але доїдуть від кінцевої до кінцевої.
  • Рейси Прага – Перемишль – Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Завтра очікується човниковий рух від Праги до кордону і від Перемишля до кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки.

Крім того, не курсує на затопленій прикордонній ділянці важливий пересадковий поїзд 105/106 Грац – Відень – Перемишль.


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