УЄФА виключив “Дніпро-1” з Ліги конференцій

Європейський футбольний союз виключив “Дніпро-1” зі списку учасників Ліги конференцій сезону-2024/25.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій дніпряни повинні були зіграти угорською “Академією Пушкаша”. Матчі планували провести на 25 липня та 1 серпня.

Раніше через фінансові проблеми “Дніпро-1” виключили зі складу учасників УПЛ. Тепер же УЄФА визначив долю клубу в єврокубках – підопічним Юрія Максимова присудили технічні поразки (двічі по 0:3) у матчах з “Академією Пушкаша”.

Таким чином, угорський клуб без боротьби пройшов до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари “Зімбру” (Молдова) – “Арарат-Арменія” (Вірменія).