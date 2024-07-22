Спорт

УЄФА виключив “Дніпро-1” з Ліги конференцій
22 Липня 2024 21:08
читать на русском →
футбол
Ілюстративне фото / Фото УЄФА

Європейський футбольний союз виключив “Дніпро-1” зі списку учасників Ліги конференцій сезону-2024/25.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У другому раунді кваліфікації Ліги конференцій дніпряни повинні були зіграти угорською “Академією Пушкаша”. Матчі планували провести на 25 липня та 1 серпня.

Раніше через фінансові проблеми “Дніпро-1” виключили зі складу учасників УПЛ. Тепер же УЄФА визначив долю клубу в єврокубках – підопічним Юрія Максимова присудили технічні поразки (двічі по 0:3) у матчах з “Академією Пушкаша”.

Таким чином, угорський клуб без боротьби пройшов до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари “Зімбру” (Молдова) – “Арарат-Арменія” (Вірменія).


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
22 Липня 2024 21:26

Російські гроші на закупівлю зброї для України надійдуть на початку серпня – Боррель
22 Липня 2024 21:44

ДБР спустило на гальмах звернення Кротевича щодо Содоля
22 Липня 2024 20:38

Нафтогаз планує у цьому році збільшити видобуток газу і нафти
22 Липня 2024 19:59

Україна готує ще чотири нові безпекові угоди – Зеленський
22 Липня 2024 18:45

В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 23 липня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
усі думки