Спорт

Усик та Ф’юрі домовились про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

29 Вересня 2023 19:39
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бокс, усик

У п’ятницю, 29 вересня, українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф’юрі офіційно підписали угоду про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Про це Тайсон Ф’юрі повідомив в інстаграмі.

Офіційна дата проведення бою Усик – Ф’юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).   

Тайсон Ф’юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).


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