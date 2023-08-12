Суспільство

Уссурійськ йде під воду

12 Серпня 2023 11:55
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У російському Уссурійську через тайфун прорвало дамбу, що захищала місто від повеней. Напередодні там випала майже місячна норма опадів – 117 міліметрів, – повідомила місцева прокуратура.

За даними відомства, зараз у пунктах тимчасового розміщення перебувають 115 осіб, евакуація продовжується. Судячи з фото та відео, опублікованих прокуратурою та місцевими жителями, рівень води в деяких районах досяг уже другого поверху, містом пересуваються човнами. Почалася евакуація експонатів міського музею, до можливого потопу готується місцевий зоопарк.

“Зараз, слава богу, до квартир вода не дійшла. Але, на жаль, гаражі підтопило. Ситуація загалом знаходиться під контролем”, – цитує слова мера Уссурійська Євгена Коржа видання UssurMedia. “На той момент квартири вже затопило”, зазначили у коментарях під постом із цитатою мера. Також Корж сказав, що зараз “промоїну” у дамбі усунути не можна, оскільки “може всю дамбу прорвати”.


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