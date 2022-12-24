Успіх зачіски залежить від правильно підібраного фена, стверджують перукарі

Перед тим як розповісти про фени у контексті створення зачіски або просто подарунка, згадаємо кілька речей, окрім простого перерахування технічних деталей цього приладу.

По-перше, фен для волосся – це не єдиний спосіб сушити його за допомогою електроприладу, а не на повітрі. Також є стара добра сушильна витяжка . Щітки з гарячим повітрям тепер також є хорошою альтернативою. З іншого боку, перукарі не рекомендують для сушіння волосся використовувати плойки, бігуді з підігрівом, випрямлячі та щітки для випрямлення.

Купуючи фен для себе, обов’язково варто звернути увагу на структуру та якість волосся. Не кожен фен завжди підходить для всіх типів волосся!

Кращий фен для тонкого волосся

Якщо у вас тонке волосся, і ваш фен дує як божевільний, ви навряд чи зможете укласти своє тонке волосся в бажаному напрямку.

В цьому випадку краще вибрати фен із слабшим обдувом або потужністю з меншою потужністю.

Чи є фен з іонною технологією кращим вибором?

Іонна технологія також не завжди є правильним вибором для тонкого волосся, але навряд чи знайдеться фен без цієї технології.

Перукарі рекомендують в даному випадку фен від Philips MoistureProtect для тонкого волосся, незважаючи на високу потужність та іонну технологію. Він пристосовує свою дію до структури волосся та його вологості.

Температура автоматично регулюється та знижується інфрачервоним датчиком, щоб волосся ніколи не перегрівалося. Воно м’яко сушиться, завдяки чому уникає статичного заряду.

Додаткові критерії при покупці фена

Кілька рівнів обдуву або рівнів температури, безперечно, є перевагою для будь якого фену. Але варто звернути увагу ще на декілька речей.

Насправді не менш цікава і вага фена. Якщо він занадто важкий, ваші руки через деякий час відпадуть.

Фен також не повинен бути занадто маленьким або занадто легким. За винятком подорожей, легка та маленька сушарка для рук або дорожній фен підійдуть якраз.

Зазвичай, оцінюючи фен, звертають увагу на:

текстуру волосся і легкість розчісування після сушіння;

час висихання та зручність фена;

оцінка рівня шуму;

стабільність і безпека пристрою.

Дизайн фена не менш важливий. Адже на нього треба буде дивитися майже щодня. Тому вам має подобатися і зовнішній вигляд пристрою.

Як правильно сушити волосся феном?

Ви можете самі посприяти м’якому висушуванню волосся. Будь ласка, видаліть вологу рушником і висушіть волосся феном на малій потужності. Майже всі фени, включно з перевіреними Philips MoistureProtect, мають функцію холодного повітря.

Перед укладанням дайте волоссю охолонути. Використовуйте засоби для укладання помірно, щоб не навантажувати волосся ще більше. Щоб досягти більшої повноти, найкраще сушити волосся круглою щіткою або головою вниз.

Будьте обережні, щоб не піддавати шкіру голови справжньому гарячому душу. Інакше високі температури стимулюватимуть ваші сальні залози, що може призвести до того, що шкіра голови стане сухою або ваша лінія волосся занадто швидко стане жирною.

Проти ламкого та пошкодженого волосся допомагають спеціальні нарощувальні маски, які ви втираєте у волосся раз на тиждень. Потім добре прополощіть і укладіть як зазвичай.

Ваше волосся залишається здоровим навіть при щоденній сушінні феном і не стає ламким під час сушіння.

Висновок: навіть дешеві фени можуть м’яко висушити волосся.