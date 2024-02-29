Політика

“Усі заяви Путіна слід сприймати “абсолютно серйозно”, – Туск

29 Лютого 2024 13:50
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єс, путін, польща
Дональд Туск / Getty Images

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що усі заяви президента Росії слід сприймати “абсолютно серйозно”.

Про це пише Onet.

“Не лише агресивну риторику, а й озвучені Путіним рішення щодо підвищення самодостатності Росії, переведення економіки в режим війни та модернізації збройних сил – до цього слід ставитися абсолютно серйозно”, – сказав Туск.

Як заявив політик, Європа має зрозуміти, що гонка озброєнь, яку РФ нав’язує світу, має змусити Захід прокинутися та підготуватися у військовому ставленні до потенційних загроз”.

Крім того, він наголосив, що ЄС має ухвалити рішення, які збалансують військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще підготовленою до поганих сценаріїв.


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