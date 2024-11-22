Уряд збільшить виплату родинам загиблих захисників 

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає збільшення одноразової грошової допомоги родинам загиблих цивільних осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

На початку повномасштабного вторгнення родинам загиблих цивільних осіб, які брали участь у захисті України, була передбачена виплата в розмірі 1,9 млн грн. “Ми пропонуємо збільшити цю суму до 15 млн грн, що є правильним і справедливим рішенням. Це дозволить краще підтримати сім’ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу та майбутнє”, — зазначив Шмигаль.

Згідно з законопроєктом, допомога буде надаватися родинам цивільних осіб, які загинули в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року під час участі в оборонних заходах разом із військовими формуваннями. Також уточнені підстави для надання статусу члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці України.

Тим, хто вже отримав часткову компенсацію, буде здійснено доплату до повної суми в 15 млн грн. Законопроєкт вже направлений до Верховної Ради для розгляду.