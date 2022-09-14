Уряд виділив на відновлення Харківщини 400 млн грн

Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду держбюджету 400 млн грн Харківській області на ліквідацію наслідків бойових дій, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

“Сьогодні уряд виділив Харківській області з резервного фонду держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури”, – написав Чернишов у Facebook.

Він зазначив, що харківська місцева влада та відповідні служби розробили план повного відновлення електропостачання у місті та працюють над його реалізацією.

За словами міністра, до Харкова вже направлено додаткові підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), наразі вирішується питання забезпечення міста додатковими генераторами енергії.

Також на місці працюватимуть представники Мінрегіону, Міністерства енергетики та ДСНС для координації питання повного відновлення електропостачання міста, оцінювання ситуації та додаткових потреб у матеріалах та обладнанні.

“Ця атака Росії на об’єкти критичної інфраструктури напередодні початку опалювального сезону підтвердила наміри агресора залишити наших мирних громадян без світла, води та тепла”, – наголосив Чернишов.

Також він зазначив, що раніше для області вже виділяли кошти на відновлення інфраструктури населених пунктів. Майже на 200 об’єктах виконано відновлювальні роботи.

“Громади мають почуватися впевнено і комфортно та розуміти, що вони мають підтримку та захист держави”, – наголосив глава Мінрегіону.