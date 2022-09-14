Економіка

Уряд виділив на відновлення Харківщини 400 млн грн

14 Вересня 2022 07:19
29

Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду держбюджету 400 млн грн Харківській області на ліквідацію наслідків бойових дій, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

“Сьогодні уряд виділив Харківській області з резервного фонду держбюджету 400 млн грн на ліквідацію наслідків бойових дій і відновлення інфраструктури”, – написав Чернишов у Facebook.

Він зазначив, що харківська місцева влада та відповідні служби розробили план повного відновлення електропостачання у місті та працюють над його реалізацією.

За словами міністра, до Харкова вже направлено додаткові підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), наразі вирішується питання забезпечення міста додатковими генераторами енергії.

Також на місці працюватимуть представники Мінрегіону, Міністерства енергетики та ДСНС для координації питання повного відновлення електропостачання міста, оцінювання ситуації та додаткових потреб у матеріалах та обладнанні.

“Ця атака Росії на об’єкти критичної інфраструктури напередодні початку опалювального сезону підтвердила наміри агресора залишити наших мирних громадян без світла, води та тепла”, – наголосив Чернишов.

Також він зазначив, що раніше для області вже виділяли кошти на відновлення інфраструктури населених пунктів. Майже на 200 об’єктах виконано відновлювальні роботи.

“Громади мають почуватися впевнено і комфортно та розуміти, що вони мають підтримку та захист держави”, – наголосив глава Мінрегіону.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
усі думки
ТОП-новини
14 Вересня 2022 10:16
45

Офіс генпрокурора: російських вчителів не затримували на звільнених територіях
14 Вересня 2022 10:27
35

Депутат створив “благодійний фонд” і викрав 9 млн. грн для ЗСУ
14 Вересня 2022 09:59
13

Vodafone відновив роботу мобільної мережі у Куп’янську
14 Вересня 2022 09:20
73

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат російських військ
14 Вересня 2022 09:07
40

Вперше за тривалий час нічних обстрілів населених пунктів Харківщини не зафіксовано
Останні новини
усі новини