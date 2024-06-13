Суспільство

Уряд виділив 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харкова та області
13 Червня 2024 13:55
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світло, Харківщина
Ілюстративне фото / Getty Images

13 червня уряд виділив Харкову та області 2,5 млрд грн на відновлення енергосистеми.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це будуть кошти на відновлення енергосистеми регіону, міста, на встановлення когенераційних установок, блочно-модульних котелень та газових генераторів”, – написав Шмигаль.

Він додав, що уряд на центральному рівні продовжує активні заходи з децентралізації енергосистеми. За його словами, в основі цього плану два принципи: перший – це доступність енергообладнання для людей, ОСББ, громад та бізнесу, другий – це спрощення підключення та експлуатації цього енергообладнання.


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