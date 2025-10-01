Уряд спростив порядок переведення військових між підрозділами

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо зміни порядку переведення військовослужбовців. Нові правила передбачають чіткі терміни виконання розпоряджень та можливість подати рапорт онлайн.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
“Унормовуємо порядок реагування командирів на кадрові переведення. Мінімізуємо випадки ігнорування або затягування рішень”, – написав Шмигаль.
Розпорядження про переведення командир зобов’язаний виконати протягом 30 днів, а протягом 72 годин – вжити заходів щодо початку здачі посади військовослужбовцем.
Визначені чіткі підстави, які унеможливлюють переведення. Для вирішення спірних питань створюється спеціальна робоча група.
Також спрощується процедура переведення із ЗСУ до Національної гвардії та навпаки.
З’явилася можливість подати електронний рапорт на зміну місця служби через застосунок Армія+.
“Напрацьовуємо наступні кроки в спрощенні та пришвидшенні переходів військовослужбовців між підрозділами”, – зазначив Шмигаль.